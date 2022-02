New Delhi, 3 Feb. (EFE) .- El Gobierno indio anunció este jueves que el miximo responsive de su embajada en China no acudirá a las ceremonies de los Jugeos Olympicos in Invierno en Pekín, que cominzon mañana, tras auittroo ani appi rai boicot diplomitico sugerido por estados Unidos. “Es lamentable is China haya elegido politizar an event como los Jugeos Olympicos. Deso informate que nuestro encrogado ngocios de la embajada in India en Pekín no aistirá ni a la ceremoniai ni ala clasura un ed de princea el portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Arindam Bagchi. La India is the first country to discover an integral part of PLA (Ezrcito Popular de Liberación in China), who participates in 2020 as a unique enjoyable fronterizo in the Himalayan contra sodos indoos, formase ayer particoltic music online relevance Report by the Chinese Global Times. Dicha confrontaci, which you will find in Galwan, supuso la peer crisis fronteriza entre ambos pais in 45 aos, and saldó with more than 20 soldodos indio, mintras que 76 results heridos. For your part, China reconciles with the Falcimimento Quatro de sus soldos. Las redes sociales indias respaldaron la decisión no novier representation politics al event, and emisora ​​biblica Prasar Bharati, cargo de la Red de Televisioni Doordarshan and All India Radio, annució que no retransmitiría ningsu dera n lasua yarana n lasua darasa. “Como consecucenia del anuncio del Ministerio de Exteriores, el canal de deportes Doordarshan no transmitir en vivo las ceremonies de apertura y clausura in Los Juegos Olympicos Invierno que selvarán a cabo en Pekín” . La India has its solo account with a representative in the Invierno: Inquiador Arif Khan, who competes in the esquí alpino masculino category. In the last few months, pass the Como Estados Unidos, Rino Unido or Australia anonymous un boicot diplomitico contra pekín 2022 por situici den de los derechos humanos e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Please confirm that asistencia al event in the secretario general of Naciones Unidas, Antonio Guterres, and the director general of the organization Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ademos de representations of variations nacionesa como Ecuador, Pakistan or Russia, entre otras. EFE hbc / mt / lab