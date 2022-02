Unos pasajeros esperan para someterse a cribido 19 in the online and other one of the most popular train in Bombay on the 4th of February 2022 afp_tickers



This content was published on 04 Feb 2022 – 08:26



(AFP)

India has a superior official language of over 500,000 characters on covid-19, almost all experts on the screen say that pandemia is the gimmick of asymmetric es much more.

The balance diario updated by Salud indio informed 1,072 muertos de covid-19 in las ultimas 24 horas, which elevated a total of 500,055 deces in des Inicio de la Pandemia.

The number of contacts is 41.9 millones, which is the best fuse, which converts in India in the second year with the most cassock registrations, in the details of Unidos.

Los contagios aumentaron recientemente debido a la muy contagiosa variante icmicron, pero el ritmo se ha desacelerado en los ultimos das yo el ministerio de salud dijo la semana pasada hai indicacione de los nuvos kas me entae enta vese enta.

Loe expertos afirman that ola de icmicron no causar muchas muertes u hospitalizaciones, como ocurrió con la variante delta, pero muchos estoos indus impusieron restrictions de movimiento que arora estin flexibility.

Para muchos de esos experts, India en realidad superó el umbral de las 500.00 muertes el aoo pasado cuando fue golpeada por la ola de la variante delta, que djó al sistema sanitario del país al borde del collapso

This is about 200,000 people. Los hospitalese quedaron sin oxigeno and los pacientes lucharon with despereciiin para conseguir medicamentos.

Un studio realization of this passage by a group of investigators found that sugary which entries 3,4 and 4,7 million people in muriyan in el pais debido al covid.