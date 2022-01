En la noche del 30 de enero de 1948, Nathuram Vinayak Godse mató a tiros and Mohandas Karamchand Gandhi a quemarropais the capital of the Indian capital of India in the capital of Delhi, Delhi.

Un tribunal de primera instancia Condemn a Godse a muerte un año después del asinato.

Los indios lo recordan como “El padre de la nación” BBC Mundo / Getty Images

Fue ejecutado in newmbre 1949, después de que el tribunal superior confirm el veredicto. (Un simple, Narayan Apte, también recibió la sentencia de muerte, y otros seis fueron sentinciados a cedena perpetua).

El espectro del magnicidio

Antes de unirse a Hind Mahasabha, Godse era miembro de Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organizational Nacional de Voluntarios) o RSS, the fuente idealistic del partido gobernante Bharatiya Janata (BJP) de India.

El propio primer ministro Narendra Modi is my friend At the end of the nave nodriza del nacionalismo hind 95 days ago. The RSS feed is a papel profile influencer in Gobierno and fuera l.

Durante dicadas, el RSS ha rechazado a Godse, quien as alin “Padre de la Naciin”, como los indios les encanta llamar a su mayor cono.

February 1948: Grandes multitudes siguen el lider nacionalista indio asesinado Mahatma Gandhi, mintras pasa lentamente por la ruta finebre hakia la ceremonia de inmersien in New Delhi BBC Mundo / Getty Images

Sin embargo, a group of drechistas hinds in los ultimos aos halabado a Godse and celebrity abiertamente el asisinato de Gandhi. In this post, a deputation of the BJP incendiario describes Godse as a “patriota”.

Todo esto ha indignado a la mayoría de los indios, pero el RSS se mantenido firme en posióión: Godse había djado la mucho antes de que matara a Gandhi. This is a new libraro afirma that is now on the cierto.

Godse

Godse, there was a homme timido Abandoned escrowla secundaria, trabajó como sastre y vendió fruta antes de unirse a Mahasabha, donde editó su peridico.

Ficha policial del activist politio indio Nathuram Vinayak Godse, el asessino de Gandhi condenado a la horca; India, 12th May BBC Mundo / Getty Images

Durante el juicio, tardó más de cinco horas en leir una declareci den 150 pirafos ante el tribunal. Dijo that “no hubo conspiracy” to change Gandhi, and as absolutely absolver his susplices the quality of delito.

Rechazó la acusaciin de que había actuado bajo la guía de su lider, Vinayak Damodar Savarkar, which is the idea behind the idea of ​​Hindutva or Hinduism. (Aunque Savarkar fue exonerado de todos los cargos, los cryticos screen that drechista radical que detestaba a Gandhi established relocionado with el asinato).

Godse tambiin The tribunal of Dijo al habia roto con el RSS mucho antes de matar a Gandhi.

Algunos de los acusados ​​hablan con sus abogados defensores antes su juicio por el asinisato de Gandhi; Here is the list of Nathuram Vinayak Godse, Narayan Dattatraya Apte, Vishnu Rama Krishna and other hombre barbudo en la segunda file es M. Badge BBC Mundo / Getty Images

Dhirendra Jha, autor de “El asesino de Gandhi”escribe que Godse, hijo de trabajador postal y una ama de kasa, era un “trabajador destacado” del RSS. No “Probes” in queue fura expulsado de la organizagein.

Una declares the Godse registry antes del juicio “Nounca sa salida del RSS despuis de convertirse en miembro del Hindú Mahasabha”. Sin embargo, your declaration of judicial dijo that “se unió al Mahasabha hindú después de dejar el RSSper permanently in silence sobindo exactly hizo ”.

“This fue one afimación sive siendo one of los aspectos m debs debatidos de la vida de Godse”, dice Jha.

In our opinion, the “escritors pro-RSS” just use this to “impulse silencing the idea that Godse has a roto con with the RSS and uni al Mahasabha hindi kasi una dicada antes de que matara a Gandhi”.

The investigator estadounidense JA Curran Jr afirmó que Godse se unió al RSS in 1930s renunció kutro aos despuésper proporción evidencia for sufirmación.

Jha escribe que en a declaración hecha a la policía antes del cominzo de su juicio, Godse admits that it establishes the transcendental organization simulation.

Los miembros de la familia tambiin se han unido al debate en el pasado. Gopal Godse, el hermano de Nathuram, que murió en 2005, dijo que hermano “no abandonó el RSS”. Por separado, a sobrino nieto de Godse le aseguró a un periodista in 2015 que Godse uniól RSS in 1932 and “ni fue expulsado ni abandonó la organizagión”.

“Relaciin fluida y superpuesta”

Jha, who owns a lot of archives, you’ll have your own vinculoses and all the organizational hindrances. Escribe que el Mahasabha hindai y el RSS is a “relaciin fluida y superpuesta” and a ideological ideology.

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, es miembro del RSS desde hace mucho tiempo AFP

Los dos groups, seala, “Simepre tuveeron conexiones cerkasana, a veces, inclum miembros superpuestos” hast que Gandhi fue asesinado. (El RSS is prohibited Durante más de un año después del asinato de Gandhi).

El RSS siempre se hacho eco de lo que dijo Godse en el tribunal: which organización mediados in 1930s that el juicio demostró que no tena nada que ver con elisinato.

“Decide which era is a mimembro del RSS is solo proctor a mentor with intentions politics”dijo Ram Madhavan alder leader of RSS.

MS Golwalkarone of the most influential people in the RSS, describe Gandhi’s as one of the “tragedies of magnetud sin precedents”mús aú porque el genio malvado es un compatriota e hindú ”.

Dudas persistentes

Más recientemente, Ladies del RSS como MG Vaidya han llamado a Godse un “asesino” que “insultó” a Hindutva al matar a una figuran tan respetada de India ”.

Tres balas de esta pistola le quitaron la vida a Gandhi a las 5.17 pm del 30 de enero de 1948 BBC Mundo / Getty Images

Autores como Vikram Sampath screens a comment on the RSS and the Mahasabha hindsight as a tormentosa.

Sampath, autoru an exhaustiva biography of Savarkar in dos volmens, subscribe qu la decisien del Mahasabha hind creer un grupo de voluntarios similar to a “sociedad secret revolucionaria” for “salvaguardar los interases los hinds” adds to the song page el RSS.

Adams, Segan Sampath, el RSS “desolato de idolatrar a las persons, diferencia del lder de MahasabhaSavarkar, who wrote in “The Adoration of the Hero and the Adulación Exage”.

En otro libro, “RSS: A View to the Inside”Walter K Andersen and Shridhar D Damle, hablan de cómo el RSS fue “manchado with the participant in an exhime (Nathuram Godse)” in Gandhi’s, “differing with the result of the official como fascista, autoritario and oscurantista”.

For starters this is Godse fue one part inextricably or nunca abandon el RSS you just desvanecido.

Antes de que Godse fuera a la horca el 15 noviembre 1949, recitó las prime quatro oraciones de la oración RSS. “Una vez más, this reveals el hecho de que eral era was a mimembro active in the organization”, Dice Jha. “Desvincular al RSS del asesino de Gandhi is an innovation in the history ”.